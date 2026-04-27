ブンデスリーガのザンクトパウリに所属する原大智の現状に現地メディアが言及した。現在26歳のFWは、2026年の１月に京都サンガF.C.からザンクトパウリへ完全移籍を果たした。しかし、加入直後の２月に行なわれたDFBポカールの準々決勝・レバークーゼン戦で新天地デビューを飾って以降はほとんど出番がない。４部リーグに所属するセカンドチームの試合に出場するなど、苦しい状況が続いている。 ドイツメディア『MOPO