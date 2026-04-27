日本代表MF田中碧が所属するリーズを率いるダニエル・ファルケ監督が、FAカップ準決勝のチェルシー戦を振り返った。26日、地元メディア『リーズ・ライブ』が伝えている。FAカップ準決勝が26日に行われ、リーズはチェルシーと対戦。田中が先発出場した一戦は、23分にエンソ・フェルナンデスに先制点を許すと、最後まで追いつくことはできず、0−1で敗戦。1973年以来となる決勝進出とはならなかった。なお、田中は74分までプレー