フェイエノールトの上田綺世は、４月25日に開催されたエールディビジ第31節のフローニンヘン戦（３−１）で２ゴールをマーク。今季初のPKと華麗なターンからのゴラッソでネットを揺らし、今季の得点数を25点に伸ばした（出場は29試合）。得点王はほぼ間違いない日本代表のエースFWは来シーズン、オランダでプレーしていないかもしれない。オランダメディア『FootballTransfers Netherlands』は４月26日、「フェイエノールト