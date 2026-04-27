早朝の揺れに驚いた人も多かったのではないでしょうか。４月２７日朝、北海道内で最大震度５強を観測する地震がありました。「下から突き上げるような揺れ」だったといいます。十勝の広尾町の情報カメラです。上下に激しく揺れているのがわかります。（向山記者）「いま大きく揺れています。緊急地震速報のあと大きく揺れています」午前５時２３分ごろ起きた十勝地方南部を震源とする地震。地震の規模を示すマグニチュードは