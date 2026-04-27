女子ゴルフの都玲華が横浜スタジアムで始球式を行った(C)産経新聞社女子ゴルフの都玲華が、4月27日までに自身のインスタグラムを更新し、25日に横浜スタジアムで行われたDeNA−巨人戦で始球式を務めたことを報告。笑顔満開の投球シーンの写真を公開している。【写真】「めっちゃ可愛い〜」女子ゴルフ都玲華、始球式の様子をチェック22歳の都は背番号「385」のベイスターズのユニフォームでマウンドに上がり、インスタには「人