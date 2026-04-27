二刀流選手を「守る」という意味でも作られた“大谷ルール”。その在り方が議論のタネとなっている(C)Getty Imagesドジャースの幹部が、“大谷ルール”を巡る論争に反発した。現地時間4月26日、米ロサンゼルスのラジオ局『AM 570 LA Sports』のインタビューにドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長が登場。ここ最近になって加熱している二刀流選手のロースター登録に関わる“大谷ルール”について「業界の立場から