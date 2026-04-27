バドミントンで12年ロンドン五輪女子ダブルス銀メダリストの藤井瑞希さん（37）が27日までに自身のインスタグラムを更新。女子ゴルフ界のレジェンド、元なでしこJAPANメンバーとのピクニックショットを披露した。「大好きな人と空間で癒された日」と書き出すと、公園でシートに座り笑顔を見せる自身と女子ゴルフの元世界ランキング1位で17年に引退した宮里藍さん、昨年出産を報告した第1子を抱く、サッカー女子日本代表・なで