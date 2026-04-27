◇MLB ドジャース 6-0 カブス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が12試合60打席ぶりの6号ソロを放つなど、3打数3安打、1四球、1盗塁と躍動し、チームの連勝に貢献しました。2024年にドジャースへ移籍して以来、フル稼働を続ける“打者・大谷”は、加入1年目でMLB史上初の50本塁打・50盗塁の「50-50」を達成すると、翌25年にはメジャー史上6人目となる2年連続50本塁打を達成。チームをワールドシリーズ連覇に導きま