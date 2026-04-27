日本テレビは２７日、都内の同局で定例社長会見を行った。京都男児遺棄事件の報道を巡り、過剰報道との指摘があることに、福田博之社長らが見解を語った。福田社長は「受け止める人によって全然違うと思う。塩梅は難しいが、必要以上に繰り返しやっているとは思わない。考え方は常に現場に任せています」と述べた。同局の取締役執行役員で報道担当の伊佐治健氏は「事件の詳細が明らかになるほど、悲惨さがクローズアップされ