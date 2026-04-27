岩清水梓サッカー女子WEリーグの日テレ東京Vは27日、元日本代表DF岩清水梓（39）が今季限りで引退すると発表した。ホーム最終戦となる5月16日の新潟戦でセレモニーを実施する。岩清水は日本代表で守備陣の中心を担い、122試合に出場。2011年W杯ドイツ大会での初優勝や12年ロンドン五輪銀メダル、15年W杯の準優勝に貢献した。20年には第1子となる男児を出産し、翌年復帰した。日テレ東京Vを通じて「自分の納得いくパフォーマ