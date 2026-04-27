飯塚オートのSG「第45回オールスター」は4日目を迎えた。3Rを制したのは山陽の若手・石田啓貴（ひろき、28）。SG初出場でしっかり初白星をゲットした。わずかな差で最終予選進出を逃したが「1本取れて良かった。最近はずっとエンジンがいいんです。あとは練習あるのみ」と笑顔を見せた。飯塚からほど近い直方市の出身。24歳まで4年間、小倉で美容師をしていたが心機一転、オートレースの世界に飛び込んだ。「どちらもや