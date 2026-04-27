タレントの辺見えみり（49）が、広々とした自宅リビングで過ごす様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】辺見えみりの広々とした自宅（複数カット）これまでもInstagramで自宅の様子をたびたび公開してきた辺見。ナチュラルなインテリアで統一されたベッドルームや、チューリップが飾られたダイニング、グリーンが生い茂るベランダなどもアップしてきた。広々とした自宅リビングで過ごす様子に反響2026年4月26日の更新では