健康長寿な人はどんな食事をしているのか。医師の石原結實さんは「発明王のエジソンやヨーロッパでは歴史的な長寿者として知られるルイジ・コルナロは、少食で健康でいられることを明かしている。芸能界にも、1日1食で活躍されている方が少なからずいる」という――。※本稿は、石原結實『超少食健康法 「空腹の時間」が病気を治す！』（新星出版社）の一部を再編集したものです。ルイジ・コルナロ像（画像＝Jacopo Tintoretto／CC