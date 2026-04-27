静岡県沼津市に、沼津港深海水族館がある。年間35万人近くの来館者数を誇る日本で唯一の深海水族館だ。この水族館には世界で唯一という冷凍標本があるという。ジャーナリストの高野真吾さんの『シーラカンスに会いに行く』（ポプラ社）より、紹介する――。（第1回）沼津港深海水族館の建物。リニューアルにより玄関部分が立体的なデザインになった（写真＝先従隗始／CC-Zero／Wikimedia Commons）■深海に生息する「生きる化石」