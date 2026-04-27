キャッシュレス決済が当たり前になり、お小遣いが電子マネーの家庭もある今。親の許可があれば、子どもが「投資」をすることもできます。あきらかに親世代とはお金との関わり方が違うわが子に伝えておきたいお金の話とは？■お金の価値を子どもに伝える 日常でできる「声かけ」子どもに「お金」についてどう教えればいいのか？これは実は、私も中学生になったばかりの息子がいる身ですから、現在進行形で試行錯誤をしながら取り