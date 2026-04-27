25日、元NHKアナウンサー・和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める『追跡取材 news LOG』（日本テレビ系、以下『news LOG』）の放送がスタートした。公式サイトによると、同番組は「記者LOGをたどる。真相に近づく」をコンセプトに掲げている。ニュースの結論だけでなく、そこにたどりつくまでのLOG（取材記録）も公開していくというドキュメンタリー型ニュース番組だという。初回放送の番組内容を振り返ってみる。冒頭に和