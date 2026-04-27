【モデルプレス＝2026/04/27】モデルの井手上漠が4月26日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップス姿の韓国でのショットを公開した。【写真】23歳ジェンダーレスモデル「スタイル抜群」素肌輝くオフショル姿◆井手上漠、韓国でのオフショルショット公開井手上は「韓国で一番人気のある観光地が知りたい！」と韓国語でコメントし、韓国でのショットを複数枚投稿。グレーのオフショルダートップスにデニムボトム姿で街並みに