女優のイ・ミンジョンが、夫のイ・ビョンホンと娘の微笑ましい後ろ姿を公開し、温かい反響を呼んでいる。イ・ミンジョンは4月26日、自身のSNSに特別なコメントを添えず写真を投稿した。【写真】イ・ビョンホンの娘、可愛らしいツインテール姿公開された写真には、散歩道を歩くイ・ビョンホンと娘の後ろ姿が収められている。2人は手をつないで歩いており、その後ろ姿だけでもイ・ビョンホンの“娘溺愛”ぶりと、家族の温かな雰囲気