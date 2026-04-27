【モデルプレス＝2026/04/27】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が27日、都内で行われた『KARINA×MARK＆LONA 新アンバサダー就任＆新CM「PLAY ILLUSION」公開記者発表会』に出席。来日した際に必ず食べるものを明かした。【写真】紅白出場K-POP美女、美脚全開のミニ丈ゴルフウェア姿◆aespaカリナ、来日した際に必ず食べるものラグジュアリーゴルフブランド「MARK＆LONA」の新ブランドアンバサダーに起用