【モデルプレス＝2026/04/27】タレントの神田うのが4月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。春巻きの皮で作った簡単ピザを公開した。【写真】51歳美人タレント「具の並べ方が丁寧」彩り美しい簡単春巻の皮ピザ◆神田うの、簡単春巻きの皮ピザ公開神田は「最近リールでよく流れてくる春巻きの皮を使った簡単春巻きピザ作ってみたよー材料並べて〜」とコメントし、フライパンに春巻きの皮を敷き、その上にチーズ、トマト、スナ