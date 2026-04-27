バーガーキングは5月1日、ビーフパティ5枚とチェダーチーズ8枚を使用した「二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）」を発売する。価格は単品2,890円、フレンチフライSとドリンクMが付くセットは3,190円（いずれも税込）。■“横綱級”の超大型バーガーが再登場総カロリーは1,856kcal、総重量は661gと、圧倒的なボリュームが特徴。同商品は、日本相撲協会とのスポンサー契約にちなんだ“横綱級”の超大型チーズバーガー