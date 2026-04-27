所属事務所が謝罪文を発表したものの、単純な“盗作疑惑”では片づけにくい。K-POPガールズグループBilllie（ビリー）をめぐる騒動だ。【写真】Billlieの日本人メンバー、大胆ショット問題になったのは、5月6日に発売される1stフルアルバム『the collective soul and unconscious: chapter two』の収録曲『$ECRET no more』に関連する映像だった。映像が4月23日に公開されると、一部から盗作疑惑が浮上した。所属事務所MYSTIC STOR