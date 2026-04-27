株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、1974年5月15日に国内で「セブン-イレブン」の営業を開始し、今年で創業52周年を迎える。これを記念し、「創業感謝祭」を開催する。【画像】30円引きとなる対象商品はこちら（一部）第1弾となる「感謝割り」は、2026年5月2日から4日までの3日間限定で実施。「セブンカフェ ベーカリー」の「お店で焼いた・揚げた」シリーズ全品が30円引きとなる。対象商品には、「お店で焼いた ふんわりメロン