あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「歩行者天国」の略語は？「歩行者天国」の略語はなんでしょうか？「歩行者」の略し方がポイント！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ほこ天」でした！ほこ天とは、車道の一区画に自動車の乗り入れを禁止して、一定時間歩行者だけに開放する制度のこ