【ガイアノーツ：「溶剤価格改定のお知らせ」】 5月1日より 価格改定 「T-01L ガイアカラー薄め液【大】」1,600円→2,500円 ガイアノーツは、「T-01 ガイアカラー薄め液」などの溶剤商品を5月1日より値上げすることを発表した。 今回同社公式サイトにて本内容を発表しており、「T-01 ガイアカラー薄め液」「T-02 アクリル溶剤」「T-03 レジンウォッシュ」「T