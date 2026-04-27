ロッテのアンドレ・ジャクソン投手（２９）が２８日の楽天戦（ＺＯＺＯ）に先発する。先発投手が白星を挙げたのは、１日の日本ハム戦（ＺＯＺＯ）で今季初勝利を挙げたジャクソンが最後。それだけに「先発投手に勝星がついていないことは知っているので、明日からは自分が先発陣の先頭に立って勝利を呼び込めるようなピッチングをしたい。先発投手が試合を作り、テンポの良いピッチングをして良いリズムで攻撃に移ってほしいと