女優の仲里依紗が“ギャル姿”を披露し話題になっている。２７日までにインスタグラムで「ギャル上等」とつづると、目元のつけまつげが目を引くギャルメイクをした姿での写真を公開。「きぃちゃんにあえたらぶ」と続け、ギャル系ファッション雑誌「ｅｇｇ」の元専属モデルで、Ｎｅｔｆｌｉｘ「ラブ上等」で注目を集めた「きぃーちゃん」こと鈴木綺麗との２ショットをアップ。この投稿にファンからは「まじキャワです」「ギャ