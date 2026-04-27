福島県と新潟県でも26日に山林火災が発生しました。いずれも消火活動や雨により、発生から約1日たって鎮圧状態になりました。福島・喜多方市塩川町の山林で発生した山火事で、市は178世帯458人に避難指示を出したほか、近くの体育館などに避難所を開設し、エリア内にある小学校は休校の措置が取られていました。消火活動は27日午前6時半過ぎから再開され、発生から約24時間経過した午前11時50分に鎮圧状態となりました。一方、新潟