「近大マグロ」丸ごと1尾が、鹿児島県瀬戸内町のふるさと納税返礼品として提供開始されることが決まった。27日、近畿大学が発表した。【写真】「世界初の成果」近畿大学、ノドグロの完全養殖に成功近畿大学水産研究所と近畿大学発のベンチャー企業である株式会社アーマリン近大が、5月1日より、水産研究所奄美実験場が所在する鹿児島県瀬戸内町のふるさと納税返礼品として、瀬戸内町で養成した40キロ前後の近大マグロ丸ごと1尾