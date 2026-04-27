27日朝早く、北海道で最大震度5強を観測する地震があり、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」には該当しないとしています。午前5時23分ごろ、北海道・十勝地方南部を震源とする強い地震があり、震度5強を北海道・浦幌町、震度5弱を新冠町で観測しました。この地震による津波の心配はありません。浦幌町の博物館では、ポールが倒れ、ガラスにヒビが入ったということです。浦幌町立博物館の職員は「最初、突き上げるような大