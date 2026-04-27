お笑いタレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める26日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行SUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。結成16年以上のプロの漫才師たちによる賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」の決勝進出者にふれ、自らが優勝予想したコンビについて言及した。有吉は「『THE SECOND』ファイナリスト、8組決定と。マシンガンズ、そして私が優勝予想した囲碁将棋があっさり敗退」と所属事務所