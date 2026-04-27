プロ野球ソフトバンク・ホークスの本拠地「みずほペイペイドーム」＝2024年、福岡市日本プロ野球選手会は27日、加入選手を対象とした年俸調査の結果を発表し、球団別の支配下登録選手の今季平均年俸でソフトバンクが1750万円増の8706万円で2年ぶりにトップになった。12球団の支配下登録選手713人の平均は311万円増の5216万円で、現行の調査方法となった1988年以降で最高となった。阪神が3位だった昨年から1990万円増の7789万円