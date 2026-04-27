ボートレースからつの「スポーツニッポン杯」は27日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、28日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。実にいい流れだ。山崎義明（59＝埼玉）は良機32号機を味方に、実に手堅い着取りで予選をくぐり抜けた。準優勝戦10Rも手堅い2コース差しで2着に入り、今年3回目の優勝戦進出を果たした。この時点で今期勝率は5.52。26日現在のA2級推定ボーダー5.44を上回り、2025年前期以来のA2返