お笑いタレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める26日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行SUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。結成16年以上のプロの漫才師たちによる賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」の決勝進出者にふれ、今後のお笑い界を語った。有吉は「金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットということで…（笑い）。まさに、吉本のベテランのイベ