女優で歌手の三浦透子（29）が、26日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。アイスについて語った。占師の彌彌子さんが「食べ物もブームが一定期間あって、その周期はそればっか食べてるっていうのがあると思う。『今はこのアイスが食べたい』ってなったら、そればっか食べてるとか。その周期が過ぎちゃうと、うそみたいにぱったり食べなくなるんですけど…それが特徴」と指摘した。三