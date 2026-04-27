保育園の庭で遊んでいた時、うっかり柵の外へ飛び出してしまったお気に入りのボール。 それを救出しようと奮闘する保育士たちと、その様子を固唾をのんで見守る園児たちの姿がInstagramで大きな反響を呼んでいる。【写真】保育士さんたちが取った方法とは…話題となっているのは熊本県熊本市にあるコスモピア保育園での一コマ。園児たちの大事なボールが柵の外に飛び出し、その手が届かなくなったボールを救出するため奮闘する保育