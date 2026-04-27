使い勝手に優れたユニークなモデル軽自動車市場で高い人気を誇るスズキのスーパーハイトワゴン「スペーシア」。そのラインアップの中でユニークな存在感を放つのが、商用バンモデルの「スペーシア ベース」です。【画像】超カッコイイ！ これが新車140万円台のスズキ「画期的“軽バン”」です！ 画像で見る（30枚以上）このクルマは「遊びに仕事に空間自由自在」をコンセプトに掲げ、軽バンと軽ワゴンを融合させた新しいジャ