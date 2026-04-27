一般財団法人かがわ県産品振興機構が今月（4月）22日に発送した職員募集についての選考結果通知書の封書に、誤って元職員1人の給与明細書を同封して発送していたことがわかりました。 通知書を受け取った人から連絡があり判明したもので、同封された給与明細書には元職員の氏名、総支給額、社会保険料、所得税、住民税、振込先口座、標準報酬月額といった個人情報が記載されていたということです。 原因についてかがわ県産品振興