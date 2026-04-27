指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・=LOVEの大谷映美里がXを更新。赤髪に染めたヘアスタイルとともに、人気漫画『チェンソーマン』に登場するマキマのコスプレ姿を披露した。 参考：上坂すみれ、“至高”のハロウィンコスが破壊力抜群井澤詩織とのハグショットが大反響 投稿で大谷は「赤髪にしたので、チェンソーマンのマキマさんのコスプレをしてみました」とコメント。原作で象徴的な