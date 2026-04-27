話題のドライバーに替えても、劇的にショットが良くなることは多くない。しかし、クラブフィッターの吉川仁氏は「シャフトにはショットを劇的によくできる可能性がある」と語る。今回は40本の最新ドライバーシャフトを評価してもらい、フィッター目線でのシャフト選びのポイントも教えてもらった。【写真】しなるポイントや、球のつかまり、弾道の高さ等々、シャフト40本の性能を全公開◇◇◇フィッティングは問診から始まるの