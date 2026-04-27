都玲華が自身のインスタグラムを更新。初の始球式に臨んだ様子を披露した。【写真】実際の始球式の様子（全8枚）「横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ vs 読売ジャイアンツ戦」「U-NEXT様の冠試合で、始球式を務めさせていただきました」と報告。この日は「スポーツ観るなら！U-NEXT DAY」として開催され、都は女子プロゴルファーを代表してマウンドに上がった。「人生初の始球式！！」「練習ではよかったのに、、、」