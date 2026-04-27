9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会の組織委員会は27日、43競技468種目の実施が決まったと発表した。今年に入って追加された「テックボール」と「パデル」の種目が決まったことで確定した。調整中だった一部競技の日程も発表され、陸上（トラック、フィールド種目）は9月24〜29日に行われる。10月のアジアパラ大会は18競技502種目を実施する。3月末までに先行販売されたチケットの枚数も公表し、アジア大会は約30万7千枚、