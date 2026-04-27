左脚の内転筋を痛めて負傷者リスト（IL）入りしているパドレス・松井裕樹投手が26日（日本時間27日）、傘下3Aエルパソの一員としてリノ戦に3番手で登板。8―4の7回にマウンドに上がり、2イニングを1安打無失点、2奪三振で勝敗は付かなかった。7回は先頭打者に右前打を許すも後続を抑え、8回は3者凡退だった。松井は左脚を痛めたことで3月のWBCを辞退。3Aではここまで9試合に登板して防御率3・72。