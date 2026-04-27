お笑い芸人のまちゃまちゃが２７日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」に出演。女芸人たちが絶賛してくれるという、唯一無二の眉毛の形について触れた。冒頭で月曜パートナーの平野ノラがまちゃまちゃの眉毛について「いつから丸に？」と聞いた。番組の公式Ｘにまちゃまちゃの写真がアップされているが、ベレー帽からのぞくまゆげは確かに丸かった。まちゃまちゃは「豆柴を目指してて。かわいい癒やしを」とまさかの