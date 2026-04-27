元埼玉県警捜査一課警部補の佐々木成三氏が２７日、「ゴゴスマ〜ＧｏＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に３０代妻の遺体を遺棄した疑いがあるとして、同園勤務の３０代の男性職員を事情聴取したことを取り上げた。警察の聴取に対して男性は「焼却炉に妻の遺体を遺棄して数時間にわたって燃やした」と供述。また妻の殺害もほのめかしているという。現在、供述のみで逮