【モデルプレス＝2026/04/27】タレントの平愛梨が4月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子たちの昼食と夕食を公開した。【写真】41歳4児のママタレ「具だくさんで美味しそう」息子たちが多数決で決めた昼食◆平愛梨、息子たちの昼食＆夕食公開平は「子供のお昼ご飯」とコメントし、写真を投稿。「ラーメン食べたい！おそうめんがいい！と4男児に言われ どっちかにしてください！と言ったら多数決で決めてた」と献立が決