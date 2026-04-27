岡山県庁 岡山県は4月27日、他の送信先のメールアドレスが閲覧可能な状態で、メールを誤送信したと発表しました。 県によりますと、循環型社会推進課の職員が4月24日、「おかやまプラスチック3R宣言事業所」に登録されている413の事業者に対してメールを送信した際、本来は他の送信先のメールアドレスが表示されないよう「Bcc」に設定すべきところを、誤って「To」に設定して送信したということで