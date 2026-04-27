ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「6月生まれ」（誕生日：6月5日〜7月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。■6月生まれの運勢（6月5日〜7月6日生まれ）あなたがこれまでコツコツ積み重ねてきた努力が、日の目を見る素晴らしい月です。目上の方から評価されて責任ある仕事を任せ