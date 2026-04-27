近畿地方では、5月4日(月・祝)にかけてたびたび雨が降り、気温の変化が大きいでしょう。5日(火・祝)と6日(水・振)は雨の心配が少なくなり、特に5日は広い範囲で晴れる見込みです。晴れる日は朝晩と昼間の気温差が大きく、昼間は半袖の陽気になる所もありそうです。ゴールデンウィークは日々の服装選びに気をつけてお過ごしください。ゴールデンウィーク前半雨の日が多い2日はお出かけ日和29日(水・祝)は、全般に雲が多く、近畿