対ドルで朝は少し下げるも反発＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで週明けややドル高スタートも、その後反発した。週末に予定されていた米国とイランの協議が実施されず、週明けはリスク警戒がやや高まる形でドル高となった。先週末の0.7150ドル前後から0.7126ドルまで売りが出る展開が見られた。もっとも朝の水準を安値に反発。昼過ぎには0.7178ドルを付けた。株高を受けたリスク警戒感の後退、協議再開に向けた両国の